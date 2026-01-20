Giudice Sportivo, 3 squalificati e spuntano 2 mila euro di multa per simulazione ad uno juventino

Notizie  
Giudice Sportivo, 3 squalificati e spuntano 2 mila euro di multa per simulazione ad uno juventino

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A dopo le gare della 21ª giornata di campionato. Il bilancio disciplinare registra tre squalifiche per un turno, tutte per somma di ammonizioni, oltre a nuove diffide e diverse sanzioni economiche a carico di giocatori, dirigenti e società.

Squalifiche, diffide e multe: il punto della Serie A

Sono stati fermati per una giornata Danilo Cataldi (Lazio), Juan Miranda (Bologna) e Leo Ostigard (Genoa), tutti già diffidati e ammoniti nell’ultimo turno. Entrano invece in diffida Luca Pellegrini e Alessio Romagnoli (Lazio), oltre a Nikola Vlasic (Torino), che dovranno ora prestare particolare attenzione.

Sul fronte delle sanzioni individuali, oltre all’ammonizione, la simulazione è costata a Kenan Yildiz (Juventus) una multa da 2.000 euro. Ammenda più pesante, pari a 10.000 euro, per il dirigente bianconero François Modesto, “per avere, al termine della gara, nello spogliatoio, rivolto una critica irrispettosa nei confronti del Direttore di gara”.

Capitolo società: multa da 10.000 euro al Milan per il ritardo ingiustificato di circa due minuti nell’inizio della gara, con recidiva. Ammende da 5.000 euro per Bologna e Lecce per il mancato rispetto del minuto di silenzio, stessa cifra per l’Udinese a causa di cori insultanti. Infine, 3.000 euro al Cagliari per il lancio di bottigliette sul terreno di gioco, con sanzione attenuata.

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    78

    33
    25
    3
    5

  • logo MilanMilanCL

    66

    33
    19
    9
    5

  • logo NapoliNapoliCL

    66

    33
    20
    6
    7

  • logo JuventusJuventusCL

    63

    33
    18
    9
    6

  • logo ComoComoEL

    58

    33
    16
    10
    7

  • logo RomaRomaECL

    58

    33
    18
    4
    11

  • logo AtalantaAtalanta

    54

    33
    14
    12
    7

  • logo BolognaBologna

    48

    33
    14
    6
    13

  • logo LazioLazio

    47

    33
    12
    11
    10
  • 10º

    logo SassuoloSassuolo

    45

    33
    13
    6
    14
  • 11º

    logo UdineseUdinese

    43

    33
    12
    7
    14
  • 12º

    logo TorinoTorino

    40

    33
    11
    7
    15
  • 13º

    logo GenoaGenoa

    39

    33
    10
    9
    14
  • 14º

    logo ParmaParma

    39

    33
    9
    12
    12
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    36

    33
    8
    12
    13
  • 16º

    logo CagliariCagliari

    33

    33
    8
    9
    16
  • 17º

    logo CremoneseCremonese

    28

    33
    6
    10
    17
  • 18º

    logo LecceLecceR

    28

    33
    7
    7
    19
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    18

    33
    3
    9
    21
  • 20º

    logo PisaPisaR

    18

    33
    2
    12
    19
Back To Top