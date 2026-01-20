Giudice Sportivo, 3 squalificati e spuntano 2 mila euro di multa per simulazione ad uno juventino

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A dopo le gare della 21ª giornata di campionato. Il bilancio disciplinare registra tre squalifiche per un turno, tutte per somma di ammonizioni, oltre a nuove diffide e diverse sanzioni economiche a carico di giocatori, dirigenti e società.

Squalifiche, diffide e multe: il punto della Serie A

Sono stati fermati per una giornata Danilo Cataldi (Lazio), Juan Miranda (Bologna) e Leo Ostigard (Genoa), tutti già diffidati e ammoniti nell’ultimo turno. Entrano invece in diffida Luca Pellegrini e Alessio Romagnoli (Lazio), oltre a Nikola Vlasic (Torino), che dovranno ora prestare particolare attenzione.

Sul fronte delle sanzioni individuali, oltre all’ammonizione, la simulazione è costata a Kenan Yildiz (Juventus) una multa da 2.000 euro. Ammenda più pesante, pari a 10.000 euro, per il dirigente bianconero François Modesto, “per avere, al termine della gara, nello spogliatoio, rivolto una critica irrispettosa nei confronti del Direttore di gara”.

Capitolo società: multa da 10.000 euro al Milan per il ritardo ingiustificato di circa due minuti nell’inizio della gara, con recidiva. Ammende da 5.000 euro per Bologna e Lecce per il mancato rispetto del minuto di silenzio, stessa cifra per l’Udinese a causa di cori insultanti. Infine, 3.000 euro al Cagliari per il lancio di bottigliette sul terreno di gioco, con sanzione attenuata.