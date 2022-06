"Giovanni sarà il nostro primo tifoso", rinasce l'USD Ghivizzano: tra i soci c'è Diego Di Lorenzo | ESCLUSIVA

Dici Ghivizzano e subito pensi alla famiglia di Giovanni Di Lorenzo. Le radici sono tutte lì, il legame non si è mai interrotto con il territorio. Nonostante ormai Giovanni sia diventato un vip, per la gente del borgo è sempre quel ragazzino partito da questo paesino di 5.000 anime ed arrivato a vincere un Europeo da protagonista con la maglia della Nazionale diventando uno dei terzini destri più forti d'Europa.

La famiglia di Giovanni, in particolare suo fratello Diego, ha sempre seguito da vicino le sorti calcistiche delle realtà locali. Diego Di Lorenzo, insieme ad un gruppo di amici, ha deciso di fondare nuovamente l'USD Ghivizzano restituendo una realtà calcistica alla cittadina dopo tanti anni. Il club parteciperà alla terza categoria ed il fratello di Giovanni Di Lorenzo sarà uno dei soci fondatori come ci ha raccontato Matteo Donati, segretario e tesoriere della neonato club.

Matteo, puoi raccontarci come è nata l'idea di Diego e di voi altri nel voler fondare l'USD Ghivizzano?

"A Ghivizzano esiste da tempo una squadra calcistica che una volta si chiamava proprio US Ghivizzano. Con gli anni questa società è cresciuta molto, sia a livello di fama che di categoria, al punto che si è resa necessaria una fusione con un’altra realtà locale. È nato così il Ghiviborgo VdS, che attualmente milita in serie D. Io e altri ragazzi del paese, tra cui Diego, abbiamo però deciso di fondare una nuova società con lo stesso nome della storica squadra paesana. Pur mantenendo una sinergia e rapporti amichevoli con il Ghiviborgo VDS, che fra l'altro ha anche tutte le formazioni del settore giovanile, la squadra è nata con l'idea di avere una dimensione più locale, per permettere a tanti ragazzi del paese di potersi sfidare con realtà vicine, visto che il Ghiviborgo ha ormai raggiunto una dimensione nazionale, che rende grande onore e visibilità al paese".

Il vostro è un gesto anche d'amore verso la città. Il calcio è simbolo soprattutto anche di un territorio...

"Possiamo dire che se il Ghiviborgo è diventata l’espressione di una intera valle in giro per l’Italia, l'USD Ghivizzano nasce con l'idea di avere una dimensione più "paesana". Da considerare inoltre che il paese di Ghivizzano purtroppo è rimasto senza calcio per molti anni, dato che i lavori per la costruzione del nuovo stadio si sono protratti molto a lungo. Anche questo aspetto è stato uno stimolo in più per la nascita della nuova squadra".

Da lontano avrete un tifoso speciale giusto?

"Giovanni Di Lorenzo sarà il nostro primo tifoso. Ci seguirà da lontano"