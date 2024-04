Giovanni Manna nuovo DS? Guardate la reazione dei tifosi napoletani | VIDEO

Sembrano non esserci più dubbi, Giovanni Manna diventerà in estate il nuovo direttore sportivo della SSC Napoli. Il dirigente, attualmente alla Juventus col ruolo di Head of 1st Team, è stato uno dei principali artefici dell'exploit della Juventus Next Gen (a capo dell'U23 dal 2020 al 2023).

Ma la sua carriera da dirigente è stata segnata dall'avventura al Lugano: da team manager nella stagione 2015/16 a responsabile tecnico (16/17 e 17/18), fino a diventarne direttore sportivo per l'annata 2018/2019.

Abbiamo chiesto ai tifosi napoletani cosa pensassero dell'ipotesi Giovanni Manna nuovo DS del Napoli e questa è stata la reazione dei tifosi intervistati in centro città. Guarda il video su CalcioNapoli24.