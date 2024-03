Ultime calcio - Lutto nel mondo del giornalismo sportivo e dello sport italiano. Nella giornata di ieri è infatti scomparso, all'età di 71 anni, Enzo D’Orsi.

Addio a D'Orsi

Per oltre vent'anni capo della redazione torinese del Corriere dello Sport-Stadio, era nato a Foligno e viveva da anni a Saluzzo, dove è morto, in provincia di Cuneo, con la moglie Paola. Per volontà di Enzo, fa sapere il Corriere dello Sport, non ci saranno i funerali. E' stato l'inventore della Supercoppa.