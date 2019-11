Gimnasia La Plata, dietrofront di Maradona! Il suo legale annuncia: "Domenica allenerà"

Ultime notizie calcio - Un dietrofont inaspettato. Dopo le dimissioni annunciate nella giornata di martedì, Diego Armando Maradona ha deciso di restare sulla panchina del Gimnasia La Plata e lo ha confermato il suo avvocato Matias Morla: "Diego domenica allenerà". L'ex Pibe de Oro, infatti, in vista delle elezioni del presidente del Gimnasia, aveva chiesto una lista unica come dimostrazione di compattezza ed a quanto pare, dopo alcune resistenze iniziali che lo avevano portato a decidere di rassegnare le sue dimissioni, sarà accontentato.

Maradona Gimnasia La Plata

Mancano, infatti, ancora le ultime formalità, ma si va verso la decisione di presentare Mariano Cowen candidato presidente e Salvador Robustelli come vice. Decisiva, in tal senso, anche la dimostrazione dei tifosi argentini che hanno chiesto, con un corteo da brividi sotto la sede del club, la sua permanenza. La decisione finale, adesso, spetta a Maradona ma con ogni probabilità ci sarà lui regolarmente in panchina nella prossima gara contro l'Arsenal.