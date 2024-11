Per Napoli questo ed altro: Lele Oriali in questi mesi ci ha già abituato alla sua grande disponibilità e gentilezza con i tifosi napoletani. Oggi a Castel Volturno pioveva, ma il team manager non si è perso d'animo ed ha deciso comunque di raggiungere i tifosi del Napoli che lo stavano aspettando sotto la pioggia per una foto ricordo.

