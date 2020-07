Genoa-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso pensa ad una mini-rivoluzione con 6 novità, Lozano scalpita

Nel Napoli che affronterà il Genoa sono previste alcune novità. In porta ci sarà Alex Meret. In difesa potrebbe avere una chance Elseid Hysaj a destra al posto di Giovanni Di Lorenzo. Possibile turno di riposo per Koulibaly: coppia centrale composta da Maksimovic e Manolas con Mario Rui sull'out mancino. A centrocampo Lobotka rileverà lo squalificato Demme. Ai suoi lati ballottaggio Elmas-Fabian e Zielinski-Allan. In attacco Politano e Mertens sono in vantaggio su Callejon e Milik. Insigne leggermente favorito su Lozano che scalpita per giocare dal primo minuto.

Davide Nicola deve fare a meno degli infortunati Romero, Criscito e Radovanovic. Davanti a Perin, il terzetto difensivo vedrà protagonisti Zapata, Soumaroro e Masiello. Nel centrocampo a cinque si giocano una maglia Ghiglione e Biraschi sull'out destro poi spazio a Behrami, Schone, Sturaro (o Barreca) e Barreca. Tandem offensivo con Pandev e Iago Falque.

GENOA (3-5-2): Perin; Zapata, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Falque, Pandev. All. Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Fabian, Allan; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.