Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali: rivoluzione Allegri, Kean dal 1'

Tutto pronto per Genoa-Juventus, gara valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A. I liguri vogliono reagire dopo il derby perso contro la Sampdoria, la squadra di Allegri invece scende in campo con un occhio alla finale di Coppa Italia. Queste le formazioni ufficiali:

Le formazioni ufficiali di Genoa-Juventus

GENOA: Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Badelj; Amiri, Melegoni, Portanova; Destro. All. Blessin

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Miretti, Arthur, Rabiot; Dybala; Vlahovic, Kean. All. Allegri.