Genoa-Cagliari 1-0, vittoria del Grifone allo scadere! K.o. che inguaia Mazzarri nella corsa salvezza

Notizie Calcio - Clamoroso al Marassi: Genoa-Cagliari finisce 1-0 proprio allo scadere. All'88esimo per l'esattezza. Quando tutto sembrava delinearsi verso l'ennesimo 0-0 rossoblu, arriva infatti il gol di Milan Badelj che concretizza con un rigore in movimento dopo un'azione confusa.

Genoa-Cagliari 1-0, Mazzarri nei guai

Una vittoria pesantissima dei padroni di casa: i liguri agganciano infatti la Salernitana a quota 25 e restano in pienissima corsa salvezza a quattro giornate dalla fine. Guai seri invece per la formazione di Mazzarri che resta a soli +3 dalla Serie B, quindi a 28 punti, e con l'Inter da affrontare negli ultimi 360 minuti. Una stangata per l'ex allenatore del Napoli che, fuori dal campo, arriva già da un momento terribile.