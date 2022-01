I colleghi di Calciomercato.com rivelano quanto accaduto tra Spalletti e Thiago Motta durante i collegamenti con Dazn:

"Ha del curioso quanto accaduto in studio a DAZN nei post-partita di Bologna-Napoli e Milan-Spezia. Thiago Motta stava commentando il successo quanto viene avvisato dell’arrivo di Spalletti e se voleva salutarlo in diretta. Silenzio imbarazzante tra i due, non si capisce il motivo di questa freddezza".