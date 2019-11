Ex Napoli, Cavani triste: Matador settima scelta al PSG, Tuchel gli preferisce perfino Sarabia

Ultimissime calcio Napoli - Gazzetta.it mette in evidenza il difficile momento che stra atraversando Edinson Cavani tra le fila del Paris Saint Germain. L'attaccante è in scadenza di contratto e non è scattata la scintilla col tecnico Tuchel: insomma, la sua esperienza parigina volge al termine.

La sentenza è arrivata quando martedì sera, a 15' dal termine, con il risultato sul 2-0 per il Real Madrid, Tuchel ha mandato in campo Draxler e pure Sarabia. Non Cavani che intanto si era a lungo riscaldato, come i colleghi. Ma il Matador anche al Bernabeu è rimasto in panchina, dove rischia di sostare fino a fine stagione, quando poi gli scadrà il contratto. Per l'Equipe, l'uruguaiano è ormai in piena "crisi esistenziale", relegato ai margini del progetto del Psg che sembra puntare tutto su Icardi.