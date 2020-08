Gazzetta - Primo vertice di mercato alla Juventus per Pirlo, sul tavolo anche Arek Milik

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus, è a Torino per il primo vertice di mercato che lo vedrà protagonista. All’ordine del giorno c’è il completamento dello staff, ma è fatale che emergano le prime valutazioni sulle mosse di mercato. Inevitabile, in tal senso, che il discorso vada a ricadere, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, edizione online, sull'erede di Gonzalo Higuain ed in tal senso sono tre i nomi che stnano circolando in questi giorni con maggiore insistenza, vale a dire Milik, Dzeko e Morata.

Pirlo Juventus