Gazzetta - Juventus, risalita in Borsa: +11% e titolo sospeso per eccesso di rialzo

Serie A - Dopo le contrazioni del valore dei titoli del club nel mese di marzo, la giornata di oggi si è aperta con un deciso miglioramento, comune - in misura ridotta - anche a Roma e Lazio

Se nel mese di marzo l'emergenza da coronavirus aveva complicato l'andamento dei titoli dei club di calcio, ora gli stessi stanno tornando a salire, complici le prospettive certamente più ottimistiche dei dati del mese di aprile. Lampante l'esempio in casa Juventus, che questa mattina si è vista sospendere il titolo in Borsa per eccesso di rialzo dopo le prime contrattazioni, con un +11% teorico. Il valore del titolo ha toccato "90 centesimi" per azione, avvicinandosi sempre più alla quota di un euro. Lo scorso 12 marzo si era registrato il valore peggiore, di 54 centesimi per azione: acqua passata. A riportarlo è Gazzetta dello Sport.