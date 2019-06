Gazzetta - Bari, previsti 10 milioni di euro per il mercato: in arrivo un accordo pluriennale con un main sponsor

Spazio anche sulle pagine nazionali de La Gazzetta dello Sport agli ambiziosi programmi del Bari. "Il piano è supportato da un consistente budget per la prima squadra: previsti investimenti per 10 milioni di euro, non si baderà a spese pur di riportare il Bari nel calcio che conta, dopo i fallimenti della storia più recente", rimarca oggi la rosea.

Cenni su Brienza... "gli è stato proposto un incarico da dirigente nel settore giovanile, ma lui vorrebbe giocare ancora". Settimana prossima saranno ufficializzati Frattali, Kupisz e Corapi; in arrivo pure Bifulco.

Infine le sponsorizzazioni: "In cantiere un accordo pluriennale con un «pesante» main sponsor che verrà annunciato nei prossimi giorni".