Gattuso sul dualismo dei portieri: "Non mi faccio condizionare e non posso essere aziendalista, scelgo chi mi da affidabilità"

Gennaro Gattuso. allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Dualismo dei portieri? "Non mi interessa, faccio delle scelte non facendomi condizionare né dall'antipatia né dalla simpatia. Mi piacerebbe essere aziendalista ma in questo momento devo mettere i calciatori che mi danno maggiore affidabilità. Le scelte che faccio sono in buona fede. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Non vedo proprio il bicchiere... Oggi l'obiettivo è dare continuità anche nel quotidiano, le partite si vincono durante la settimana".