Galatasaray-Trabzonspor 2-1: Mertens guida la rimonta con un gran gol | VIDEO

Dries Mertens e Mauro Icardi su rigore regalano al Galatasaray un successo fondamentale nella corsa al titolo: 2-1 contro i campioni in carica del Trabzonspor nel 23° turno di Super Lig. Il vantaggio sul Fenerbahçe secondo sale a 9 punti. Curiosa statistica riguardante l'ex capitano dell'Inter, che è il primo giocatore al primo anno di Galatasaray capace di segnare a Besiktas, Fenerbahçe e Trabzonspor. Attualmente sono 9 le sue reti in campionato in 12 partite. Clicca sul play per vedere il gol di oggi.