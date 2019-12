Gaffe di Diletta Leotta in diretta: "I tifosi della Lazio intonano "I giardini di marzo" di Venditti" [VIDEO]

Gaffe non da poco da parte di Diletta Leotta che ieri in diretta tv ha commesso un errore che non è passato inosservato soprattutto agli occhi ed alle orecchie dei tifosi della Lazio. A fine gara, infatti, i supporter capitolini hanno intonato "I giardini di marzo", canzone di Lucio Battisti attribuita invece dalla conduttrice di DAZN ad Antonello Venditti.

Diletta Leotta: “I tifosi che cantano i giardini di marzo di VENDITTI.”

Le basi, le basi proprio.#LazioJuve pic.twitter.com/e4rDI4gGHk — Dioniso? (@1Dioniso) December 7, 2019