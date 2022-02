Notizie calcio. La Cremonese ha battuto il Monza per 3-2, nella 21^ giornata del campionato di Serie B. Un risultato importante per i grigiorossi, che si rilanciano in campionato.

Gaetano

Cremonese, Gaetano a segno contro il Monza

Ad aprire le danze è stato Gianluca Gaetano, centrocampista di proprietà del Napoli in prestito proprio alla Cremonese, che al 33′ ha segnato su assist di Ciofani. Per Gaetano in totale sono 2 gol e 2 assist da quand’è iniziato il campionato