Futuro a Napoli, il ds Scala saluta il Bari: "Grazie a tutti, resterete nel mio cuore. Purtroppo l'epilogo non è stato come sognavo..."

Notizie Napoli calcio. Matteo Scala, ormai ex direttore sportivo del Bari, è pronto per l'avventura come nuovo team manager del Napoli. Ecco il suo saluto alla piazza pugliese tramite un bel messaggio su Facebook:

"Sono arrivato due anni fa con l'entusiasmo di un bambino in una città che non conoscevo. Sono stato accolto in maniera straordinaria da persone meravigliose, un popolo speciale con il quale ho condiviso due anni di lavoro, passione, sofferenze e soprattutto vittorie. L'epilogo purtroppo non è stato come avrei sognato, la ferita è ancora aperta e credo che lo resterà per molto. Voglio ringraziare il Presidente Luigi, la Proprietà e tutte le persone che hanno contribuito a darmi la possibilità di vivere questa esperienza. Adesso ne inizia una nuova, altrettanto stimolante e bella. Voglio dire grazie a tutte le persone con cui ho condiviso questi due anni meravigliosi, su tutti cito Gianni, Davide e Antonello: senza di loro nulla sarebbe stato possibile. Un grazie a tutti gli amici che dal primo giorno mi hanno accolto come uno di loro. Auguro a chi prenderà il mio posto di vivere La Bari come l'ho vissuta io. È una cosa che ti rimane nel cuore, per sempre".