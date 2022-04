Fuorigioco, cambia la regola? La Fifa studia il concetto di "luce" e lancia la sperimentazione in Italia: i dettagli

Notizie calcio. Possibile rivoluzione per quanto riguarda il fuorigioco nel calcio. La FIFA starebbe già pensando ad un cambio nella regola degli offside. La Federcalcio mondiale sta sperimentando in Italia, nel campionato Under 18 nazionale, la possibile modifica dall’inizio dell’anno. Un test il cui primo bilancio ha evidenziato che con la modifica della regola ci sarebbe il 50% in meno di gol annullati per fuorigioco.



Fuorigioco nuova regola

Fuorigioco, cambia la regola?

Come sottolinea Tuttosport, l’organo di governo del calcio mondiale vuole limitare i casi di fuorigioco millimetrici che, da quando esiste il VAR, portano all’annullamento di alcune reti per posizioni di vantaggio praticamente inesistenti. L’idea è quella di tornare al concetto di “luce”. Ciò porterebbe inevitabilmente ad una netta diminuzione dei gol negati a causa di una parte infinitesimale del corpo di chi attacca oltre la linea della difesa avversaria.