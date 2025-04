Funerali Papa Francesco, tutte le partite di sabato potrebbero essere rinviate: gli aggiornamenti

Notizie Calcio - L'edizione online del Corriere dello Sport fa il punto della situazione in vista del funerale di Papa Francesco in programma sabato 26 aprile alle ore 10:00 a Roma:

"Un'ipotesi, quella del rinvio, che potrebbe riguardare tutte e tre le gare di sabato 26 aprile: Como-Genoa (ore 15), Inter-Roma (ore 18) e soprattutto il match serale, Lazio-Parma (ore 20:45) in programma nella Capitale dove è attesa una grande folla per l'ultimo saluto a Papa Francesco. Anche per motivazioni di ordine pubblico prende corpo l'ipotesi (manca solo l'ufficialità) del rinvio al lunedì (e non alla domenica, giorno in cui a Roma è in programma il 'Giubileo dei Giovani' con più di 100mila persone in arrivo per l'occasione).

La Lazio intanto deve già recuperare la partita di Marassi contro il Genoa, inizialmente programmata nel giorno di Pasquetta e rinviata a domani (mercoledì 23 aprile) a causa della morte del Papa. Una data che è stata contestata dalla Lazio con una lattera di protesta firmata dal presidente Claudio Lotito, le cui rimostranze non sono però state accolte dalla Lega di Serie A che ha deciso di recuperare le quattro partite rinviate tutte domani (mercoledì 23 aprile), data più vicina possibile, per non alterare la regolarità del campionato. Oggi è però in programma un Consiglio dei ministri in cui dovrebbero essere indetti tre giorni di lutto nazionale per la morte del Papa. E anche se questo non implica l'interruzione delle attività lavorative, bisognerà capire se il Coni deciderà di fermare comunque lo sport".