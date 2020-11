DIRETTA VIDEO - Funerali Maradona, scontri fuori Casa Rosada: feretro di Diego spostato, presto il trasporto al cimitero Jardin Bella Vista

Funerali Maradona. E' un giorno triste per il mondo dello sport e non solo. La morte di Diego Armando Maradona di ieri 25 novembre ha scosso il mondo intero. Intanto, oggi, in Argentina, i funerali di Maradona. La diretta video di CalcioNapoli24 per i tifosi del Napoli.

Funerali Maradona

Funerali Maradona, la diretta

Ore 20:00 circa. A causa di scontri già avvenuti nel pomeriggio all'esterno di Casa Rosada e dei continui disordini sia fuori che dentro la Casa Rosada, il feretro di Maradona è stato spostato. Presto il trasporto al cimitero Jardín Bella Vista. Casa Rosada è stata chiusa.

Alle ore 19:28, anche maglia del Napoli sulla bara di Diego Armando Maradona a Buenos Aires. Una maglietta degli azzurri con il numero 10 è infatti stata depositata sul feretro di Diego Maradona. Feretro che si trova esposto nella Casa Rosada. A consegnare la maglietta del Napoli è stata l'ambasciata d'Italia a Buenos Aires. La maglia è stata depositata sulla bara da una delle figlie di Maradona.