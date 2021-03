Notizie Napoli calcio. Jean-Clair Todibo, difensore di proprietà del Barcellona in prestito al Nizza, ha rilasciato un'intervista a L'Equipe. Il centrale, prima di approdare ai blaugrana, fu accostato con insistenza anche al Napoli:

"Non so chi pensavo di essere. Ora invece faccio il meglio che posso. Andare al Barcellona e non giocare fa schifo. Non ho aiutato la squadra, ho vinto un campionato ma è finto perché ho giocato solo nella partita che è valsa il titolo".