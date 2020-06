Fu accostato al Napoli, Diego Costa condannato a 6 mesi di carcere per evasione fiscale

Notizie Napoli calcio. Non se la passa bene Diego Costa, attaccante dell'Atletico Madrid che in passato è stato accostato più volte al Napoli. Il giocatore spagnolo, come riportato da Repubblica, è stato condannato a sei mesi di reclusione per non aver dichiarato al fisco spagnolo gli introiti provenienti dalla cessione di diritti di immagine al Chelsea nel 2014. Una cifra che si aggira intorno a 1,1 milioni di euro: l'attaccante ha raggiunto un accordo e non dovrà scontare la pena in carcere dietro il versamento di una multa di 36.000 euro, che si aggiungono ai circa 507.000 che ancora deve restituire al fisco spagnolo..