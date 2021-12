La famosa rivista Four Four Two ha stilato la classifica dei migliori allenatori del 2021. In testa alla classifica c'è Pep Guardiola seguito da Tuchel e Klopp. Primo degli italiani è Conte al 4' posto con Mancini 6'.

Luciano Spalletti 36' esimo, preceduto dai due ex Napoli. Sarri 29' e Ancellotti 23'.

Gasperini e Pioli i migliori in Serie A, rispettivamente al 14' e al 22' posto.

Jose Mourinho addirittura fuori dalla top 100.