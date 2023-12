Formazioni Napoli-Inter, Sky - Elmas in vantaggio su Zielinski: il motivo

Napoli - Ultimissime notizie per quanto riguarda le probabili formazioni di Napoli Inter, con Massimo Ugolini che annuncia la possibilità di vedere Elmas titolare al posto di Zielinski per una botta alla gamba subita col Real Madrid.

"Al Maradona il Napoli ha accusato tre sconfitte, un pareggio e due sole vittorie, un rendimento al di sotto degli standard a cui sono abituati i tifosi. C’è una buona notizia per Mazzarri: il rientro di Osimhen. C’è un dubbio a centrocampo, teniamo aperto il ballottaggio tra Zielinski e Elmas. Zielinski è stato poco bene, ha fatto un provino stamattina che non ha molto convinto, Elmas adesso in netto vantaggio.

Si tratta della prima di Mazzarri al Maradona, deve fare a meno di tre esterni di ruolo, tra Zanoli, Rui e Olivera.. Ha adattato Natan con Ostigard. È ovvio che è una partita molto importante per ritrovare convinzione. Nonostante la sconfitta a Madrid il Napoli sembra aver riaccarezzato le certezze sfumate nei primi mesi della precedente gestione".