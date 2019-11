Formazione Napoli, ultimissime Sky: Manolas torna al centro della difesa, in attacco più Llorente che Lozano

Gianluca Di Marzio, inviato di Sky per Liverpool-Napoli ha rilasciato le ultime di formazione in vista del match di Champions di questa sera:

Le ultime di formazione Napoli

Ancelotti non ha ancora comunicato le scelte alla squadra, ma dovrebbe partire con un 4-4-2 in fase difensiva che si trasformerà in un 4-3-2-1 in fase offensiva. In difesa dovrebbero giocare Maksimovic, Manolas, Koulibaly e Di Lorenzo spostato a sinistra. A centrocampo ci sono ancora alcuni dubbi che Ancelotti si porterà fino a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Liverpool mentre in attacco dovrebbero essere schierati Mertens e Lozano, ma Ancelotti ha provato in allenamento anche Llorente.

