Forgione: "Juve-Napoli, non bastava la già cervellotica discriminazione, ora siamo alla persecuzione pura: ennesima figuraccia"

Angelo Forgione parla, sui propri canali social, della scelta della Juventus di non vendere i biglietti per il match contro il Napoli ai residenti e ai nativi in Campania:

"Non bastava la già cervellotica discriminazione della residenza alla quale siamo abituati. La vendita dei biglietti per la sfida fra #Juventus e #Napoli, in programma sabato 31 agosto all'Allianz Stadium, è vietata pure a chi in Campania ci è proprio nato. E qui siamo alla persecuzione pura, perché è chiaro che la misura tenda a bandire dallo stadio bianconero chi, nato a Napoli e in Campania, vive a Torino e zone limitrofe. Con buona pace anche dei campani di fede bianconera. Da #Torino hanno fatto sapere che la decisione sarebbe stata concordata con la Questura, che però ha smentito seccamente: "La Questura di Torino non ha mai concordato tale decisione con la società sportiva né intende condividerla". Ricominciamo bene! E allora faccia divieto pure al suo allenatore, la #Juve. Così di napoletani di nascita non ne resterà nemmeno uno, e gli amici di Giampiero Amandola non dovranno neanche distinguerli elegantemente dalla puzza, come i cinesi".

Poi aggiunge: