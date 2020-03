Forgione attacca Massimo Galli: "Parlava di malattia difficilmente diffondibile, il notissimo infettivologo dovrebbe aggiustare il tiro..." [VIDEO]

Ultime notizie. Ha fatto molto parlare l'incauta dichiarazione di Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, nei confronti del lavoro svolto dottor Paolo Ascierto, direttore della Struttura Complessa Melanoma e Terapie Innovative dell’istituto dei tumori Pascale di Napoli, sulla sperimentazione del farmaco tocilizumbab. Lo scrittore Angelo Forgione non ha usato mezzi termini per criticare l'atteggiamento dello stesso Galli:

Studia e pensa, il professor Massimo Galli. Vuole capire meglio come poter "aggiustare il tiro" delle sue improbabili cure contro il coronavirus, per sua stessa ammissione inutili, mentre i morti nella sola Lombardia hanno superato abbondantemente quota 2mila su 20mila contagiati. Tutt'altro scenario aveva prospettato il 10 febbraio, due settimane prima dell'esplosione del covid19 al Nord, quando azzardò che la malattia difficilmente avrebbe potuto diffondersi alle nostre latitudini, e ora avanza inesorabile su Milano, dove i contagi vanno verso quota 2mila.



Usa cautela nelle cure ma non nel prospettare gli scenari epidemiologici il notissimo infettivologo, che ora dovrà "aggiustare il tiro" anche delle sue incaute e sbagliate previsioni della vigilia.



"Striscia la Notizia" ne avrebbe di materiale per fare satira sull'assoluto protagonista dei palinsesti televisivi di questi giorni, invece di deridere chi sta provando con decisione a salvare vite umane (e pare ci stia riuscendo).