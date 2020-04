Fondazione Grimaldi al fianco dell'Ospedale Cotugno per la lotta al Covid-19: parte il progetto di upgrade tecnologico

Notizie - La Fondazione Grimaldi ha avviato il finanziamento integrale di un progetto di upgrade tecnologico per l’Ospedale Cotugno, centro di eccellenza in Campania e tra i più accreditati in Italia per la cura del COVID-19. L’investimento è teso a dotare gli operatori sanitari dell’Ospedale Cotugno di tecnologie avanzate necessarie alla diagnosi e alla terapia precoce delle complicanze dei pazienti COVID-19 positivi.

Cotugno

Coronavirus Napoli, Fondazione Grimaldi aiuta il Cotugno

Il progetto prevede, nel reparto di Radiologia dell’ospedale -diretto dal Dr. Michele Coppola- la realizzazione di una nuova sala di diagnostica con acquisto di una TAC General Electric di ultima generazione in configurazione dedicata agli ammalati di COVID-19. I lavori – terminati nel tempo record di 12 giorni- sono stati completati ieri.

Per il reparto di Fisiologia Respiratoria -diretto dal Dr. G. Fiorentino- la Fondazione ha avviato per le sale di terapia sub-intensiva ed intensiva l’acquisto di 22 onitor General Electric e due centrali monitoraggio, la sostituzione di tutti gli impianti elettrici, il rinnovo e la messa in rete dei sistemi di monitoraggio e la creazione di un controllo remoto delle postazioni dei pazienti atta ad aumentare l’efficacia di cura e ridurre il rischio contagi.

Il progetto è stata concordato con la Direzione Generale dell’Ospedale Cotugno diretta dal Dr. Maurizio Di Mauro e con il Dr. A. Corcione Responsabile dei Servizi