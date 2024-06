Esordio in Nazionale per Michael Folorunsho! Il centrocampista del Napoli, quest'anno in prestito al Verona, è stato convocato dal CT Spalletti per gli Europei 2024 in Germania. Ieri è sceso in campo nel quarto d'ora finale di Italia-Bosnia Erzegovina 1-0, ultima amichevole prima del torneo continentale.

Ultime notizie. A fine partita Folorunsho ha commentato il suo esordio sui social: "Uno dei sogni che avevo da bambino è diventato realtà".