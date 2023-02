Ultime notizie SSC Napoli - Allenamento mattutino all'SSC Napoli Konami Training Center, con una incredibile folla a Castel Volturno in attesa per l’uscita dei calciatori. Luciano Spalletti protagonista: è sceso dalla macchina per fare selfie con tutti i presenti. Mentre i giocatori quasi tutti son passati senza fermarsi, il motivo è semplice: c’è davvero troppa gente, anche la security fa fatica con tanti tifosi.

