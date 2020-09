Foggia in lutto, è morto l'ex presidente Pasquale Casillo: diede vita a 'Zemanlandia' in Serie A

Ultime calcio Napoli - È morto la scorsa notte a 71 anni, a causa di una malattia, l’imprenditore Pasquale Casillo, storico presidente del Foggia Calcio che traghettò la squadra negli anni 90 dalla serie C alla sere A. Casillo era soprannominato il 're del granò, essendo stato tra i maggiori produttori di grano al sud. Negli anni '90 fu presidente dell’associazione degli industriali di Foggia. Nell’estate del 1986 l’imprenditore rilevò il Foggia dall’allora proprietario Nino Lioce. Nella stagione calcistica '90-'91 la squadra, guidata da Zdenek Zeman, venne promossa in serie A.

Insieme a Zeman e al direttore sportivo Giuseppe Pavone, Casillo è stato il protagonista della nascita e dell'affermazione di "Zemanlandia", termine con cui si identifica il Foggia degli anni tra il 1989 e il 1994. Col boemo in panchina e Signori-Rambaudi-Baiano in campo, i rossoneri hanno scritto pagine indimenticabili in Serie A. Tra il 2002 e il 2004 Casillo è stato presidente anche dell'Avellino, e nel 2010 è tornato alla guida del Foggia, in Serie C, sempre con Zeman in panchina.