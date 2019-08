Fiorentina-Napoli, le ultimissime di formazione da Sky: Di Lorenzo e Koulibaly dal 1'! Sorpresa Vlahovic per Montella

Ultimissime formazioni Fiorentina-Napoli. Mancano ormai poche ore all'esordio della SSC Napoli nel campionato 2019/2020, la seconda Serie A Tim con Carlo Ancelotti sulla panchina della squadra partenopea. Gli azzurri fanno il loro esordio all'Artemio Franchi, lo stadio di Firenze, contro la squadra di Montella: Fiorentina-Napoli, ore 20.45 in campo sabato 24 agosto 2019.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - NAPOLI

Ecco le ultimissime sulle formazioni di Fiorentina e Napoli dal primo minuto per la gara di questa sera, da Sky Sport:

Fiorentina. Qualche certezza e tanti dubbi. La Fiorentina di Montella è ancora da completare. Dopo l'arrivo di Ribery, la società sta forzando i tempi per rafforzare ulteriormente la rosa. L'ex Bayern è convocabile ma in conferenza ha detto di non essere ancora pronto per scendere in campo. Sulle corsie esterne Lirola pare recuperabile mentre Terzic è in pole su un Biraghi oggetto di trattativa. Se Lirola non dovesse farcela, Milenkovic scalerebbe con Ranieri inserito al fianco di Pezzella. In attacco ipotesi Vlahovic con Boateng e Chiesa ai suoi lati.

Ribery con la maglia della Fiorentina

Napoli. Un problema agli adduttori ha complicato non poco il precampionato di Arek Milik. Il polacco, tra i giocatori più sfortunati a livello fisico della nostra Serie A, non sarà convocato contro la Fiorentina. Così ha annunciato Ancelotti in conferenza stampa. Capitolo Lozano: il giocatore non sarà a disposizione in quanto dovrà tornare temporaneamente in Olanda per questioni burocratiche. Sulla destra pronto ad esordire in azzurro Di Lorenzo.