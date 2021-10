Napoli Calcio - Diramata la lista di convocati di Luciano Spalletti per Fiorentina-Napoli di domani. Spicca il ritorno di Faouzi Ghoulam in lista a distanza di mesi come anticipato quest'oggi dal mister in conferenza stampa.

Fiorentina-Napoli, i convocati di Spalletti

Portieri: Marfella, Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, emme, Elmas, Ruiz, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano