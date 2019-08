UFFICIALE - Designazioni arbitrali, Fiorentina-Napoli affidata a Massa! Valeri al VAR

Ultime notizie calcio Napoli - Attraverso il proprio sito ufficiale, l'AIA ha reso note quelle che sono le designazioni arbitrali per la prima giornata della Serie A 2019 / 2020. La gara tra la Fiorentina ed il Napoli di sabato sera sarà diretta dal direttore di gara Massa. Questo lo schieramento degli arbitri per il big match dello stadio Artemio Franchi.

Fiorentina Napoli designazione arbitrale Massa

Fiorentina-Napoli

Massa

Tegoni-Alassio

Iv: Doveri

Var: Valeri

Avar: Mondin

A questo punto può iniziare a tutti gli effetti il conto alla rovescia che ci accompagnerà fino al fischio d'inizio di questa gara che, a sua volta, inaugurerà sabato sera alle ore 20.45 l'inizio della nuova stagione per la Fiorentina e per il Napoli, che tenterà anche quest'anno l'assalto allo scudetto. Non sarà del match molto probabilmente però Arek Milik, che è ancora alle prese con le noie muscolari all'adduttore a causa delle quali non si allena ormai già da circa due settimane.