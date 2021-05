Napoli - Victor Osimhen è stato ancora una volta decisivo per le sorti del Napoli nonostante non sia andato a segno. L'attaccante ha aperto spazi importanti e ci ha messo lo zampino in occasione del 2-0. Nelle statistiche pubblicate dal report della Lega, il nigeriano raggiunge un dato record per quanto riguarda la velocità (34.13 km/h).