Coppa Italia, brividi Fiorentina: 3-1 al Monza ma tris nei minuti finali

Terzo turno di qualificazione di Coppa Italia, la Fiorentina si salva nel finale da una clamorosa debacle. Il Monza di Silvio Berlusconi, infatti, quasi sfiora il colpaccio con l'1-0 All'artemio Franchi di Firenze. Poi il ribaltone a 10 minuti dalla fine sull'asse Montiel-Vlahovic: doppietta del 19enne serbo che prima pareggia all'80esimo e poi rimonta all'86. Nel finale, all'88esimo, c'è il definitivo colpo del k.o. con Federico Chiesa.

Fiorentina-Monza 0-1 all'80esimo

Dopo aver eliminato il Benevento di Inzaghi, la squadra di Brocchi quasi miete un'altra vittima illustre. Viola mai in partita e poco pericolosi. Male l'attacco e difesa troppo distratta sul gol di Brighenti. Out Lirola per un affaticamento muscolare. In vista di Fiorentina-Napoli di sabato, la formazione toscana si salva solo in extremis con quel pizzico di fortuna che non guasta mai.