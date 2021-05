Serie A - E’ un giorno intero di riposo il premio concesso da Iachini alla squadra dopo il raggiungimento della salvezza matematica. Come riportato da Radio Bruno Toscana, infatti, l’allenamento che la Fiorentina avrebbe dovuto svolgere questo pomeriggio è stato annullato. I giocatori, divisi tra ieri sera e questa mattina, si sono recati al centro sportivo in modo autonomo per svolgere una seduta di scarico.