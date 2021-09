Fiorentina, Commisso attacca i tifosi dell'Atalanta: "Insulti a Vlahovic, si vergognino"

Dopo le offese subite da Vlahovic dai tifosi dell'Atalanta a margine della vittoria della Fiorentina, scende in campo il presidente viola Rocco Commisso:

"Io non so come sono fatte certe tifoserie però noi qui a Bergamo negli ultimi anni di Serie A abbiamo perso tre partite e fatto un pareggio. Non abbiamo fatto baldoria quando abbiamo perso, però non mi è piaciuto quello che hanno fatto loro: due anni fa se la sono presa con Dalbert con cori razzisti, quest'anno con Dusan Vlahovic mentre faceva l'intervista dicendogli che è uno zingaro. Cose brutte, si devono vergognare".