FIGC, rinviato a data da destinarsi il Consiglio Federale del 23 marzo: il comunicato

Ultime notizie calcio. “La FIGC ha deciso di rinviare a data da destinarsi il Consiglio Federale in programma lunedì 23 marzo”. Questo il brevissimo comunicato della Federazione Italiana Giuoco Calcio per rendere noto lo slittamento del Consiglio federale.

Poche spiegazioni visto il clima di incertezza dovuto al propagarsi del contagio per Covid-19. La nota della FIGC fa da eco alle parole di Gravina nei giorni scorsi dove ammetteva di essere “convinto che il 3 aprile sia una data forse troppo vicina per pensare a una ripartenza immediata di tutte le attività, non solo quelle sportive ma anche quelle economiche”.