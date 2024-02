Problema al telefono di Sanremo 2024. Sono tanti i telespettatori che su X stanno protestando in quanto non riescono a votare il loro cantante preferito. Lo stesso Amadeus in diretta ha confermato il problema confermando che non si erano mai avuti così tanti voti in simultanea finora al Festival. Qualcuno già parla di possibili manovre per limitare Geolier dopo le polemiche delle ultime ore in Italia.