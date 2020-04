Ultimissime - Dopo le polemiche che lo hanno visto protagonista nelle ultime ore, Vittorio Feltri prova a correggere il tiro con un tweet dove prova a chiarire le dichiarazioni sul sud:

"Mi pare del tutto evidente che il Sud e la sua gente siano economicamente inferiori rispetto al Nord. Chi non lo riconosce è in malafede. L’antropologia non c’entra con il portafogli. Noto ancora una volta che le mie affermazioni vengono strumentalizzate in modo indegno".