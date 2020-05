Fase 2, dalle partitelle alle feste: ecco la lista delle cose ancora vietate

Notizie coronavirus - L'Italia è pronta a ripartire, ma sono in realtà ancora tante le cose che non potremo fare e per le quali non c'è una data verosimile. Come riferisce La Repubblica oggi in edicola, per esempio ancora non vi sono indicazioni sulle famose partitelle tra amici. Così come dovremo dimenticare beachvolley in spiaggia e degli stadi tra partite di calcio o i famosi concerti pubblici.

Improponibili al momento anche i corsi di zumba e derivati o una serata di movida davanti ai locali notturni. Vietati anche feste, riunioni, pranzi e cene con tante persone dal momento che diventerebbe impossibile mantenere le distanze di sicurezza. Anche in spiaggia dovremo rivisitare le vecchie abitudini, niente comitive con i teli attaccati l’uno all’altro e addio a balli, giochi e sport di gruppo. Da depennare anche caffè e aperitivi al banco dei chiringuiti: le consumazioni saranno portate sotto l’ombrellone personale. Tra le strade, invece, il saluto col bacio e le strette di mani le rivedremo chissà quando.