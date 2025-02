Famiglia De Laurentiis pronta a vendere il Bari! Partner americani per il 30%, l'indiscrezione

Calciomercato - Possibili partner statunitensi per la famiglia De Laurentiis. In chiave Bari. Lo rivelano i colleghi di Passione Bari Radio Selene i quali riferiscono di un ingresso, inizialmente al 30%, di un gruppo americano proveniente in particolare da Los Angeles in California.

Cessione Bari, famiglia De Laurentiis pronta ad aprire a un gruppo americano

“Si tratterebbe solo di un primo passo verso la possibile acquisizione del club una volta raggiunta la promozione in Serie A. La trattativa, portata avanti sotto traccia negli ultimi mesi, avrebbe già superato una prima fase e avrebbe come obiettivo quello chiudersi entro la fine della stagione sportiva in corso di svolgimento”; si legge. La famiglia starebbe dunque preparandosi a lasciare il doppio club, date le norme FIGC, confermando la scelta sulla SSC Napoli.