Ultime notizie calcio Napoli - Piove sul bagnato per la Roma di Paulo Fonseca che contro il Napoli dovrà fare a meno di Diego Perotti. I giallorossi, sotto di un gol per la rete di Lasagna, dovrà giocare l'ultimo quarto d'ora del primo tempo e tutto il secondo tempo in dieci per un fallaccio dell'ex Boca Juniors su Rodrigo Becao. Ineccepibile la decisione del direttore di gara.