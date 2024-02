Repubblica - Calzona preoccupato dal "blocco psicologico": non si aspettava una situazione così grave

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo il pari all'ultimo istante a Cagliari che ha frenato la corsa Champions degli azzurri, ieri la squadra è tornata ad allenarsi agli ordini di Calzona in quel di Castel Volturno. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Alla ripresa a Castel Volturno il tecnico ha spronato lo stesso i suoi giocatori, convinto che ci sia bisogno di una scossa per uscire dal tunnel in cui si sono infilati Di Lorenzo e compagni dopo la conquista dello scudetto. Per questo brucia ancora di più il successo sfumato in extremis in Sardegna, che poteva trasformarsi in una scintilla e che avrebbe spazzato via perlomeno per un po’ le tensioni e i veleni".

L'errore di Juan Jesus, ma non solo:

"Hanno avuto la loro partedi bacchettate pure Politano e Simeone, che hanno gettato al vento in Sardegna due occasioni per chiudere i conti peccando d’egoismo. Non si salva dunque nessuno e anche Calzona ha subito capito l’aria che tira dentro e fuori dallo spogliatoio: mesta e avvelenata. Finora non è stata infatti trovata una via d’uscita dalla crisi e bisogna evitare il rischio della resa anticipata. In soccorso del Napoli può arrivare il calendario, che propone subito il recupero con il Sassuolo. L’attenzione si deve infatti già spostare sulla prossima gara e gli azzurri si risparmieranno dunque se non altro una settimana di processi, anche se al ritorno alla base Calzona e i giocatori si sono confrontati sui gravi errori che hanno fatto sfumare i 3 punti a Cagliari. «C’è un blocco psicologico e va superato in fretta», ha tirato le somme con preoccupazione il tecnico, che non si aspettava forse di trovare una situazione così grave".