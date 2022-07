Rinnovo Fabian-Napoli, lo spagnolo chiede 4,5 milioni: accordo lontano, De Laurentiis fissa il prezzo ed incassa un gradimento

Notizie Napoli calcio. Il futuro di Fabian è uno dei punti interrogativi del Napoli in vista della prossima stagione. Il centrocampista è in scadenza nel 2023 e tra un anno rischia di lasciare il club azzurro a parametro zero.

Del futuro di Fabian ne ha parlato Calciomercato.com, che ha fatto il punto della situazione:

Al momento non ci sono sviluppi sul rinnovo di Fabian Ruiz. Ad ora non ci sono margini per il rinnovo, con il giocatore che ha chiesto un ingaggio da 4 milioni più bonus fino ad arrivare a 4,5. Cifre che il club di De Laurentiis ritiene troppo elevate, con lo spagnolo che sogna di poter tornare in Liga.

Il Napoli ha fissato il prezzo di 25 milioni per cederlo ed ha incassato il gradimento dell'Atletico Madrid per il giocatore: per il momento non ci sono offerte ufficiali, ma nei prossima giorni potrebbero esserci degli sviluppi.