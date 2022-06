Fabian-Napoli, Repubblica conferma: proposto rinnovo annuale con clausola, la posizione dello spagnolo

Notizie Napoli calcio. Il futuro di Fabian è uno dei punti interrogativi del Napoli in vista della prossima stagione. Il centrocampista è in scadenza nel 2023 e tra un anno rischia di lasciare il club azzurro a parametro zero.

Fabian Napoli rinnovo

Rinnovo Fabian-Napoli, le ultime

Il club di De Laurentiis cercherà di evitare di arrivare a scadenza e come vi abbiamo raccontato su CalcioNapoli24.itha già offerto un rinnovo con clausola bassa a Fabian per prolungare.

La notizia è stata confermata anche da Repubblica, che riporta come i primi contatti tra la dirigenza e l'entourage del calciatore siano già andati in scena: il club è disposto a inserire nel contratto - anche prolungandolo di un solo anno, fino al 2024 - una clausola rescissoria. In questo modo Fabian Ruiz potrebbe rinnovare il contratto pur senza precludersi la possibilità di andare a giocare in un top club europeo. Corteggiato in Liga, il forte centrocampista verrebbe ceduto questa estate se arrivasse l'offerta giusta.