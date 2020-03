Everton, la Federcalcio inglese apre un fascicolo sull’espulsione di Ancelotti

Ultimissime calcio - Carlo Ancelotti è stato espulso da direttore di gara, il signor Kavanagh, dopo la gara terminata in pareggio tra il suo Everton e il Manchester United. Il motivo? Le numerose proteste del tecnico italiano dopo l’annullamento del gol di Calvert-Lewin negli ultimi istanti di gioco che avrebbe regalato il successo ai Toffees. Per questo motivo la FA ha aperto un fascicolo su Ancelotti per “comportamento scorretto”. L’ex Napoli ha tempo fino a giovedì 5 per presentare la sua memoria difensiva.